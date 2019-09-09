Тайфун сорвал крышу канцелярии митрополита всея Японии в Токио

Мощный тайфун "Факсай", бушевавший минувшей ночью в Токио, сорвал крышу с канцелярии митрополита всея Японии, находящуюся на территории Воскресенского собора, кафедрального православного храма Токио. Об этом сообщается на странице Никольского монастыря в Адзиро в Facebook.

Тайфун унес в Токио жизни трех человек, еще порядка 40 пострадали. Так, женщину пятидесяти с лишним лет ураганный ветер поднял в воздух и ударил о стену, после чего она скончалась. На 87-летнего жителя Токио упало сваленное стихией дерево.

Вызванные тайфуном разрушения на железных дорогах привели 9 сентября к транспортному коллапсу в японской столице, из-за чего многие добирались до работы несколько часов.

В префектурах Тиба и Канагава в окрестностях Токио без электричества осталось более 930 тысяч домохозяйств. В частности, по сообщению газеты Mainichi, компания Sony вынуждена была приостановить работу на своем заводе в Тибе, где выпускаются консоли PlayStation 4.

В префектуре Ибараки к северо-востоку от Токио тайфун разрушил градирню-охладитель на атомном исследовательском объекте. Согласно заявлению Японского агентства по атомной энергии, утечек радиации зафиксировано не было.

По информации Японского метеорологического агентства, скорость ветра при подходе "Факсая" к Токийскому заливу достигала 209 километров в час, а в Токио ветер достигал 156 км/ч. Такие цифры побили все рекорды, заявили метеорологи.

"Факсай" - 15-й по счету тайфун в этом сезоне, проходящий над территорией Японии.