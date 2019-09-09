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09.09.2019,  
14:16
Текст:  Майя Бирюкова

У страха глаза велики: американцев пугают гибридной войной с РФ и КНР

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заместитель директора Национальной разведки США генерал-лейтенант Карен Гибсон заявила, что страна не готова отвечать на вызовы гибридной войны. Об этом сообщает портал War is Boring со ссылкой на Минобороны США.

Фото: U.S. Military/Wikimedia.org
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В качестве потенциальных противников она назвала Россию и Китай и подчеркнула, что гибридная война - это борьба не только за территории, но и за умы, и главная ее цель - свести применение силы к минимуму. Карен Гибсон пояснила, что информация - главное оружие гибридной войны - благодаря развитию глобальной IT-индустрии характеризуется все большими объемами, скоростью распространения, широтой охвата, глубиной и точностью воздействия.

Гибридная война - это проблема для США, поскольку Пентагон имеет уже сформировавшийся стиль ведения боевых действий и привык к силовым методам. По словам генерала, другие страны могут использовать гибридную стратегию, чтобы поставить "единственную в мире сверхдержаву" в затруднительное положение.

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