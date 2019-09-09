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09.09.2019,  
16:00
Текст:  Алексей Брусилов

Уничтожители БПЛА и крылатых ракет НАТО замечены на учениях в Сербии

Сербские силовые структуры провели учения Povratak 2019. Кроме новейших образцов боевой техники в них также были задействованы машины, проверенные десятилетиями успешной эксплуатации в войсках.

С условным противником "воевали" бронетранспортеры LAZAR с колесной формулой 8х8 и с различными боевыми модулями. Например, на некоторых машинах можно увидеть 12,7-мм пулеметы, являющиеся лицензионными вариантами советских НСВТ.

Был образец с российской 30-мм автоматической пушкой 2А42. Такое вооружение позволяет эффективно бороться как с легкой бронетехникой, так и с различными воздушными целями.

Фото: Иван Руднев / РИА Новости
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Действия БТР поддерживали современные минозащищенные BOV M16 Milosh (4х4). Эти 14-тонные бронеавтомобили способны перевозить до 8 военнослужащих. 300-сильный дизельный двигатель позволяет им развивать скорость по шоссе до 110 километров в час.

Не обошлись учения и без бронированных ветеранов - разработанных еще в 50-е годы в ЧССР 30-мм зенитных самоходных установок Praga PLDvK vz. 53/59 .

Эти ЗСУ активно применялись в ходе конфликтов на территории бывшей Югославии. В 1999 году во время отражения агрессии НАТО именно они сбили 3 беспилотника и 12 крылатых ракет.

В настоящее время для замены этой техники в Сербии создан зенитный ракетно-пушечный комплекс PASARS-16. В то же время "Праги" предполагается использовать для огневой поддержки различных подразделений.

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