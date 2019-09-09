В Германии 14 человек пострадали в результате взрыва на празднике

В немецком городе Фройденберг во время праздничных гуляний прогремел взрыв. В результате травмы получили не менее 14 человек. Состояние шести пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое.

По предварительным данным, взрыв могла спровоцировать попавшая на раскаленную жаровню вода - в момент ЧП во Фройденберге шел дождь. Взрыв газа в правоохранительных органах исключили, пишет ТАСС, ссылаясь на издание FOCUS Online.

Отмечается, что все раненые были оперативно доставлены на вертолетах в клиники в Рурской области и Кельне. Уголовная полиция приступила к расследованию.