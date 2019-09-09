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09.09.2019 01:18
Рубрика: В мире

В Германии 14 человек пострадали в результате взрыва на празднике

В немецком городе Фройденберг во время праздничных гуляний прогремел взрыв. В результате травмы получили не менее 14 человек. Состояние шести пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое.

Четыре человека пострадали при взрыве на Филиппинах

По предварительным данным, взрыв могла спровоцировать попавшая на раскаленную жаровню вода - в момент ЧП во Фройденберге шел дождь. Взрыв газа в правоохранительных органах исключили, пишет ТАСС, ссылаясь на издание FOCUS Online.

Отмечается, что все раненые были оперативно доставлены на вертолетах в клиники в Рурской области и Кельне. Уголовная полиция приступила к расследованию.

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