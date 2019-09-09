В Японии 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна

Тайфун "Факсай" обрушился сегодня ночью на Японию. В результате пострадали не менее 10 жителей центральных и восточных регионов страны.

Основной удар стихии пришелся на соседнюю с Токио префектуру Тиба, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Kyodo. Тропический шторм оборвал линии электропередач, оставив без света около 900 тысяч домов. Ведутся работы по восстановлению поврежденных участков сети.

Из-за непогоды в понедельник японские авиакомпании отменили в 124 внутренних рейса. Изменения в расписании коснулись токийских аэропортов Нарита и Ханэда. Также было нарушено движение железнодорожного транспорта. Токийское метро работает в штатном режиме.

Сейчас "Факсай" находится в префектуре Ибараки и движется в северо-восточном направлении в сторону Тихого океана. Скорость ветра в пределах тайфуна достигает 60 м/с.