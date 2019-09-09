Видео: Игорь Крутой встретил свою первую любовь спустя полвека

65-летний советский, российский композитор, пианист, певец и продюсер Игорь Крутой благодаря телешоу Малахова "Привет, Андрей!" встретился со своей первой любовью, Татьяной Рыбницкой, спустя без малого… полвека - через 49 лет.

Трогательный выпуск передачи доступен на сайте канала "Россия 1".

Как вспоминает Татьяна, тогда будущий Народный артист РФ имел темные волосы, "был симпатичный, очень обаятельный и всегда смеялся".

"У нас это первая любовь была, безусловно", - уверена Рыбницкая. Что подтверждает и Игорь Яковлевич, словами: "Ну да, конечно. Она - моя первая любовь".

С Татьяной Крутой познакомился в музыкальном училище. И, как утверждает сестра композитора Алла Баратта, влюбился в девушку за то, что она лучше всех исполняла второй Концерт Рахманинова.

Впрочем, такого несомненного достоинства оказалось мало - до свадьбы дело не дошло. Хотя таковая планировалась - говорит Татьяна. Но помешало неправильное планирование.

"У нас были серьезные отношения. Но когда приехали в ЗАГС, все было закрыто, так как это произошло в воскресенье", - припомнила женщина.

Сейчас Рыбницкая живет в Канаде, а музыкант с 1995 года состоит во втором браке - с Ольгой Крутой, проживающей в Нью-Джерси бизнесвумен

Крутой родился 29 июля 1954 года в Кировоградской области. Владелец продюсерской фирмы "АРС", занимающейся проектами "Новая волна", "Детская Новая волна" "Песня года", "Утренняя почта", независимого агентства авторских прав, телеканала Муз-ТВ (ему принадлежит 25%-ная доля), радиостанций "Love Радио", "Радио Дача" и "Такси FM".

Музыка композитора звучит в фильмах "Сувенир для прокурора", "Жажда страсти", "Заложники дьявола", "Долгая дорога в дюнах".