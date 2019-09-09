Новости

Звезда Marvel появится в новой части франшизы "Миссия невыполнима" 12:33
Эд Ширан повторно женится в цирковом шатре 12:09
Том Хэнкс сыграет игрушечного космонавта 11:43
Вышел трейлер второго сезона антиутопии "Судная ночь" 11:20
Вышел финальный русский трейлер "Доктора Сна" - продолжения "Сияния" 11:06

Видео: Игорь Крутой встретил свою первую любовь спустя полвека

Новости
    09.09.2019, 11:28
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

65-летний советский, российский композитор, пианист, певец и продюсер Игорь Крутой благодаря телешоу Малахова "Привет, Андрей!" встретился со своей первой любовью, Татьяной Рыбницкой, спустя без малого… полвека - через 49 лет.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Валерия рассказала, как потеряла ребенка от Иосифа Пригожина

Трогательный выпуск передачи доступен на сайте канала "Россия 1".

Как вспоминает Татьяна, тогда будущий Народный артист РФ имел темные волосы, "был симпатичный, очень обаятельный и всегда смеялся".

"У нас это первая любовь была, безусловно", - уверена Рыбницкая. Что подтверждает и Игорь Яковлевич, словами: "Ну да, конечно. Она - моя первая любовь".

С Татьяной Крутой познакомился в музыкальном училище. И, как утверждает сестра композитора Алла Баратта, влюбился в девушку за то, что она лучше всех исполняла второй Концерт Рахманинова.

Впрочем, такого несомненного достоинства оказалось мало - до свадьбы дело не дошло. Хотя таковая планировалась - говорит Татьяна. Но помешало неправильное планирование.

"У нас были серьезные отношения. Но когда приехали в ЗАГС, все было закрыто, так как это произошло в воскресенье", - припомнила женщина.

Сейчас Рыбницкая живет в Канаде, а музыкант с 1995 года состоит во втором браке - с Ольгой Крутой, проживающей в Нью-Джерси бизнесвумен

Крутой родился 29 июля 1954 года в Кировоградской области. Владелец продюсерской фирмы "АРС", занимающейся проектами "Новая волна", "Детская Новая волна" "Песня года", "Утренняя почта", независимого агентства авторских прав, телеканала Муз-ТВ (ему принадлежит 25%-ная доля), радиостанций "Love Радио", "Радио Дача" и "Такси FM".

Музыка композитора звучит в фильмах "Сувенир для прокурора", "Жажда страсти", "Заложники дьявола", "Долгая дорога в дюнах".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Марка Захарова выписывают из больницы 10:47
"Оно 2" стало лидером российского проката 10:38
Звезда "Оно" и "Оно 2" сыграет в фильме о стрельбе в школе 08.09.2019
Стало известно, когда начнут снимать "Матрицу 4" и "Венома 2" 08.09.2019
⧣ видео
Фото: twitter.com/ Ricardo_Arjona
Гитарист Дэн Уорнер умер, спустившись со сцены 06.09.2019
30-летняя певица Рей Харрис погибла в ДТП 06.09.2019
Актриса из "Ангелов Чарли" Кэрол Линли умерла от сердечного приступа 06.09.2019
⧣ Россия
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Валерия рассказала, как потеряла ребенка от Иосифа Пригожина 07.09.2019
Джанабаева ушла от Меладзе 06.09.2019
"Рыженькая из "Тату" Лена Катина развелась с мужем Сашо 06.09.2019
⧣ музыка
Фото: Игорь Акимов/ ТАСС
Продюсер прооперированного Розенбаума рассказала о его состоянии 06.09.2019
Лайму Вайкуле в Латвии раскритиковали за русский язык 06.09.2019
Умер первый исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон 05.09.2019