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10.09.2019 / 15:43
Красота
Текст: Оксана Бугрименко

Аромат "с перчинкой": Twilly d'Hermès Eau Poivrée

Новый аромат для нового городского поколения. Фото: Hermès
Новый аромат для нового городского поколения. Фото: Hermès

Парфюмер парижского дома Hermès Кристин Нажель представила в Москве, в обновленном бутике марки в Столешниковом переулке, своё новое творение Twilly d'Hermès Eau Poivrée. По сравнению с первым Twilly d'Hermès в этом аромате больше перечных и пряных нот, а также того, что теперь часто обозначают словечком "дерзость".

Яркий взрывной аромат, обостряющий ощущения, представляет собой союз трех новых компонентов: это пикантность розовых ягод и перца, свежесть розовых бутонов и чувственные ноты пачули.

На создание этого аромата для молодого городского поколения, по признанию самой Кристин Нажель, ее вдохновили прежде всего именно московские девушки, в которых она видит свою "перчинку": "Я исследовала вас, наблюдала, как вы живете. Все вы разные, но игра и поиск новых смыслов - часть каждой. Я вижу явную связь между этим свободным духом и Hermès… Новый аромат - пряный и взрывной, он соединяет тело и дух, зажигает взгляд и обостряет ощущения".

Парфюмер Кристин Нажель. Фото: Hermès

Кристин Нажель так рассказывает о своем новом творении и его героинях: "Они летят вперед - непоседливые, лукавые. Стайка девушек - смешливых и веселых, свободных. Главное - свободных. По их коже, на теле, на шее струится аромат, пряно-перечный, чувственный, вызывающий. На запястье - тонкая лента, шелковый жгутик, подарок самой себе, фетиш и тотем всех нарушенных табу. Они спешат, проносятся мимо, почти парят на волне задорных и пряных нот, от которых румянцем горят их щеки…"

"Племя младое, незнакомое" символически связывает шелковая ленточка-спагетти, называемая Twilly - она призвана продемонстрировать стремление жить ярко. Подарившая название аромату, эта лента не только украшает горлышко флакона, но может появиться на запястье, на сумочке или в прическе.

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