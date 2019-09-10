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10.09.2019,  
13:11
Текст:  Алексей Брусилов

Туркменские БТР-80 получили новые боевые модули и решетчатые экраны

В Туркменистане в ходе учений Türkmen edermen ("Доблестный туркмен") были впервые продемонстрированы модернизированные бронетранспортеры БТР-80.

Как сообщает orient.tm, в данных мероприятиях, проводившихся при участии президента государства Гурбангулы Бердымухамедова, задействовались группы специального назначения министерств обороны, национальной безопасности, внутренних дел и государственной пограничной службы. Они выполняли задачи по обороне производственного объекта нефтегазовой отрасли.

В отражении атаки условного противника участвовали легкая бронетехника, разведывательные дроны и авиация.

По разным данным, парк БТР-80 Туркменистана составляют менее сотни машин. Во времена Советского Союза эта техника принадлежала Туркестанскому военному округу.

Фото: Иван Руднев / РИА Новости
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Учитывая возраст "восьмидесятых", военные этого государства предпринимали попытки их модернизировать. Так, около трех десятков получили харьковские боевые отделения "Гром" с 30-мм пушками 2А42, 7,62-мм пулеметами ПКТ, автоматическими гранатометами АГ-17 и ПТУР "Конкурс".

Теперь на оставшиеся начали монтировать необитаемые модули SARP с 12,7-мм и 7,62-мм пулеметами. Эти установки турецкого производства оборудованы телевизионными и тепловизионными камерами, лазерными дальномерами.

Для защиты от кумулятивных боеприпасов бронетранспортеры снабдили решетчатыми экранами.

Продемонстрирован также вариант БТР-80, оборудованный современными средствами связи.

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