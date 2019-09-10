Еще одно уголовное дело возбудили против совладельца Нота-банка

Следователи возбудили новое уголовное дело о мошенничестве против совладельца Нота-банка Дмитрия Ерохина, сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Ерохину, приговоренному к 8,5 года колонии по делу о хищении 2,1 млрд рублей в банке, вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Новая мера пресечения избрана для проведения с Ерохиным следственных действий в рамках нового дела, выделенного в отдельное производство. Суть нового обвинения пока не уточняется. Известно только, что председателю правления Нота-банка инкриминируется совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").