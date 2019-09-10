ФБР передало посольству Украины украденную в СССР картину

Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

"ФБР работает над возвращением похищенных предметов искусства и другой собственности с тем, чтобы сохранять историю и культуру стран по всему миру", - цитирует ТАСС заявление одного из сотрудников бюро.

Это полотно было украдено из Днепропетровского художественного музея во времена нацистской оккупации в 1941 году. Картина, вывезенная из СССР, позднее была обнаружена в США. В 1987 году супруги Дэвид и Габби Трейси нашли это произведение Панина в доме, купленном в Коннектикуте. Об истории картины пара ничего не знала до тех пор, пока в 2017 году не решила выставить полотно на аукцион.

В ходе проверки специалисты установили, что эта картина была похищена более 70 лет назад. Сотрудники ФБР попросили снять картину с аукциона, позднее она была конфискована на время судебного разбирательства по делу о реституции.

Михаил Панин (1877-1963) - заслуженный деятель искусств Украины. Родился в России, окончил Петербургскую академию художеств. Одним из учителей Панина был Илья Репин. В 1911 году за картину "Тайный выезд Ивана Грозного" Панин получил звание художника. Эта работа считалась утраченной в годы войны.