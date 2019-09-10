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10.09.2019 13:36
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай начал сборку летного образца базового модуля своей космической станции

Китай приступил к сборке летного образца базового модуля своей орбитальной станции. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники. Работы идут по плану, заверили в корпорации. Станция будет полностью сдана в эксплуатацию к 2022 году, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

К 2024 году, когда должна прекратить функционировать Международная космическая станция (МКС), китайская станция станет единственной на орбите Земли. Ранее китайские конструкторы заявили, что ее расчетный срок службы составляет 15 лет. Станция будет состоять из трех частей, включая базовый модуль и два лабораторных модуля. Масса каждого из них будет достигать 20 тонн. Основной модуль "Тяньхэ-1" будет обладать пятью стыковочными люками: по два для космических лабораторий и пилотируемых кораблей, один - для космических грузовиков.

Первый пакет международных проектов, которые будут осуществляться на китайской станции, включает девять исследований при участии специалистов из 17 государств. Все соответствующие договоры планируется подписать до конца 2019 года. Проекты будут осуществляться в таких сферах, как микробиология, астрономия и физика микрогравитации. Вскоре Китай откроет прием заявок на второй пакет международных проектов в космосе. В мае 2018 года КНР пригласила все страны-члены ООН к сотрудничеству на базе своей космической станции.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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