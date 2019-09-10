Китай начал сборку летного образца базового модуля своей космической станции

К 2024 году, когда должна прекратить функционировать Международная космическая станция (МКС), китайская станция станет единственной на орбите Земли. Ранее китайские конструкторы заявили, что ее расчетный срок службы составляет 15 лет. Станция будет состоять из трех частей, включая базовый модуль и два лабораторных модуля. Масса каждого из них будет достигать 20 тонн. Основной модуль "Тяньхэ-1" будет обладать пятью стыковочными люками: по два для космических лабораторий и пилотируемых кораблей, один - для космических грузовиков.

Первый пакет международных проектов, которые будут осуществляться на китайской станции, включает девять исследований при участии специалистов из 17 государств. Все соответствующие договоры планируется подписать до конца 2019 года. Проекты будут осуществляться в таких сферах, как микробиология, астрономия и физика микрогравитации. Вскоре Китай откроет прием заявок на второй пакет международных проектов в космосе. В мае 2018 года КНР пригласила все страны-члены ООН к сотрудничеству на базе своей космической станции.