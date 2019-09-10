Китай остается привлекательным для иностранных инвестиций

Успехи сямэньской ярмарки стали отличной иллюстрацией к одновременно вышедшему докладу Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о мировых инвестициях. В документе отмечается, что в 2018 году на фоне снижения международных инвестпотоков объем привлеченных из-за рубежа средств в Китай наоборот растет.

В докладе говорится, что в 2018 году глобальный объем прямых иностранных инвестиций снизился на 13 процентов по сравнению с 2017 годом. Вместе с тем, в Китае был установлен исторический рекорд: прямые иностранные инвестиции выросли на 4 процента и достигли 139 миллиардов долларов. Китай сохранил второе место в мире по этому показателю. Согласно прогнозу, сделанному в докладе, в этом году приток иностранных инвестиций в Китай продолжит расти.

Инвесторов привлекают огромный китайский рынок, богатые трудовые ресурсы, хорошо развитая инфраструктура и логистика, растущий средний класс. Китай может предоставлять транснациональным корпорациям полную производственную цепочку и цепочку снабжения, что необходимо для снижения себестоимости коммерческой деятельности.

На фоне увеличения факторов нестабильности в мировой экономике привлекательность Китая опирается на его открытость внешнему миру и благоприятную бизнес-среду для иностранных инвесторов. В докладе ООН отмечается, что количество мер, принятых Китаем за прошедший год для улучшения бизнес-среды средних и малых предприятий, было рекордным.

За первые семь месяцев текущего года объем фактически использованных в КНР иностранных инвестиций вырос на 7,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Международная торгово-инвестиционная ярмарка-2019 в Сямэне привлекла к участию представителей предприятий из 130 стран и регионов мира, в том числе, многие всемирно известные транснациональные компании, такие как Coca-Cola, DuPont и Schneider.

Хотя спровоцированные в одностороннем порядке США торговые трения принесли неопределенность в мировую экономику и резко сократили глобальные потоки капитала, многочисленные преимущества китайской бизнес-среды позволяют иностранным компаниям развиваться в КНР, помогают Китаю сохранять свою привлекательность для глобальных инвесторов.