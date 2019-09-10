Лукашенко и Патрушев обсудили вопросы международной безопасности

Изменения в международной и региональной безопасности, по словам Николая Патрушева, были в повестке дня секретаря Совета безопасности России на его встрече 10 сентября с белорусским президентом. Прежде всего, уточнил он в беседе с журналистами, в ходе диалога с Александром Лукашенко были рассмотрены вопросы "стратегической стабильности", шла речь и о тех изменениях, "которые происходят в международной и региональной безопасности, как их надо учитывать, какие новые вызовы и угрозы и какое влияние они оказывают, как надо реагировать на те действия, которые совершают наши партнеры".

Секретарь СБ РФ привел в пример выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны в начале 2000-х и из Договора о ракетах средней и меньшей дальности в этом году, а также заявления США о намерении размещать эти ракеты на Востоке. "Прежде всего они видят противником Китай. Касается нас это или нет? Конечно, России это касается, потому что те ракеты, которые будут там размещены, достают нашу территорию. Мы должны это учитывать", - пояснил он.

Обратил внимание Патрушев и на вопросы, связанные с обеспечением безопасности в европейском регионе. Как известно, в Румынии уже развернуты системы противоракетной обороны, а в ближайшее время это оружие планируется разместить и в Польше, пояснил секретарь СБ озабоченность российской стороны.

Собеседники уделили особое внимание и вопросам борьбы с терроризмом, подчеркнув, что для противостояния этой угрозе необходима синергия усилий. "Очень важно, чтобы ни одно государство не оказывало поддержку террористическим государствам и не использовало террористические организации в какой-то момент в своих интересах", - заявил секретарь Совбеза.

Он напомнил и о состоявшейся в Минске международной конференции по "Борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых возникающих технологий", на которой Александр Лукашенко, в частности, предложил разработать и подписать договор о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европейском регионе. "Мы относимся к этому положительно", - сказал Николай Патрушев.