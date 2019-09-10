Марго Робби экранизирует постапокалиптический комикс "Танкистка"

Магрго Робби, чьё возвращение к образу Харли Квинн мы с нетерпением ждём сразу в двух проектах - перезапуске "Отряда самоубийц" и "Хищных птицах", - займётся ещё одним интересным проектом по комиксу.

Речь идёт о британском комиксе 1988 года "Танкистка" (Tank Girl), постапокалиптической комедийной антиутопии, которую уже экранизировала Рэйчел Талалэй в 1995-м. В той картине снялись Лори Петти, Наоми Уоттс, Малкольм Макдауэлл и Ice T.

Интересно, что сюжет "Танкистки" разворачивается на выжженной экологической катастрофой земле родной для Марго Австралии. По пустынным пейзажам на личном танке эффектно разъезжает главная героиня, впутываясь во всякие приключения.

О том, что продюсерская компания Робби перекупила у MGM права на новую экранизацию, уже некоторое время находящуюся в разработке, рассказал в своём Twitter автор оригинального комикса Алан Мартин. Отметив, что не знает, привлекут ли его к работе, так как пока с ним никто не связывался.