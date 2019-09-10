Марго Робби экранизирует постапокалиптический комикс "Танкистка"

Магрго Робби, чьё возвращение к образу Харли Квинн мы с нетерпением ждём сразу в двух проектах - перезапуске "Отряда самоубийц" и "Хищных птицах", - займётся ещё одним интересным проектом по комиксу.
Речь идёт о британском комиксе 1988 года "Танкистка" (Tank Girl), постапокалиптической комедийной антиутопии, которую уже экранизировала Рэйчел Талалэй в 1995-м. В той картине снялись Лори Петти, Наоми Уоттс, Малкольм Макдауэлл и Ice T.
Интересно, что сюжет "Танкистки" разворачивается на выжженной экологической катастрофой земле родной для Марго Австралии. По пустынным пейзажам на личном танке эффектно разъезжает главная героиня, впутываясь во всякие приключения.
О том, что продюсерская компания Робби перекупила у MGM права на новую экранизацию, уже некоторое время находящуюся в разработке, рассказал в своём Twitter автор оригинального комикса Алан Мартин. Отметив, что не знает, привлекут ли его к работе, так как пока с ним никто не связывался.
Just heard that Margot Robbie's company have optioned rights from MGM to make a new Tank Girl movie - now several months into development. We haven't been contacted by any of the parties involved with the project, so not sure if there will be any input from the original creators. pic.twitter.com/7RxbV4qLFt— Alan Martin (@AlienMartian23) 9 сентября 2019 г.