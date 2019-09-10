Гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко заявил, что строительство "Белгорода" - первого носителя аппаратов "Посейдон" - идет по графику, и АПЛ войдет в состав ВМФ в срок, оговоренный контрактом.

По словам гендиректора, уже начались швартовые испытания подлодки, которая достраивается на плаву. Руководитель кораблестроительного предприятия "Севмаш" даже назвал дату первого выхода "Белгорода" в море - 15 июня 2020 года. "Подписание приемного акта состоится в сентябре того же года в соответствии с контрактом", - уточнил Будниченко.

Первый носитель необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" - атомную подлодку специального назначения проекта 09852 "Белгород" - спустили на воду в Северодвинске 23 апреля этого года. Дальнейшая достройка и насыщение корпуса необходимым оборудованием шли и идут у причальной стенки "Севмаша".

Вообще, судьба этой субмарины была непростой. Ее заложили как одну из АПЛ проекта 949А (однотипного с "Курском" атомного подводного крейсера) еще 24 июля 1992 года. Но так и не достроили. Строительство законсервировали. А 20 декабря 2012 года состоялась новая закладка подводной лодки уже по проекту 09852. Нельзя сказать, что строительство шло быстро. Но это объяснимо тем, что одновременно создавался другой подводный аппарат, получивший в результате народного голосования имя "Посейдон", нести который должен был "Белгород".

"Посейдон" и его носитель "Белгород" - одни из самых засекреченных объектов нашего ВМФ

Известно, что этот подводный беспилотник может передвигаться на большой глубине на межконтинентальную дальность, развивая скорость, превышающую скорость всех существующих подлодок и даже самых современных торпед. "Посейдоны" могут оснащаться как обычными, так и ядерными зарядами, при необходимости нести и различную научно-исследовательскую, а также разведывательную аппаратуру.

"Посейдон" и его носитель "Белгород" на сегодняшний день - одни из самых засекреченных объектов промышленности и Военно-морского флота. Стало также известно, что в ближайшее время будет подписан контракт на строительство еще двух стратегических подводных ракетоносцев проекта 955А "Борей-А". Об этом заявил замминистра обороны Алексей Криворучко, который посетил "Севмаш".