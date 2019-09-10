Надаль рассказал, почему расплакался после завершения финала US Open

Победитель Открытого чемпионата США Рафаэль Надаль рассказал, почему не смог сдержать слез после победы над россиянином Даниилом Медведевым.

Как рассказал сам Рафаэль Надаль в интервью изданию AS, он не смог совладать с эмоциями дважды: в первый раз теннисист расплакался после победного розыгрыша, а затем уже на церемонии награждения.

По словам испанца, это стало следствием огромной физической и психологической усталости. "Я пытался сдержать эмоции сразу после победы, но это было бесполезно", - сказал он.

Также Надаля спросили, о чем он думал, когда на арене показывали видео с его первой и последующими победами на турнирах "Большого шлема". В этот момент чемпион снова заплакал.

"О чем я думал? О том, что старею, - смеясь, ответил Надаль. - Хотя видео получилось хорошее. Во время просмотра ролика многие моменты всплывали в памяти… Когда вам показывают что-то подобное, вы понимаете все, что вы сделали, и после всего этого, вместе с усталостью и умственным износом, трудно контролировать эмоции".