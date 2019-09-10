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10.09.2019,  
16:35
Текст:  Антон Валагин

Появилось редкое видео флота Монголии

Монголия не имеет выходов к морю, но флот у нее имеется. В июне 2019 года сформирована единственная в республике озерно-речная воинская часть, пишет Dambiev. Она базируется на озере Буйр Нуур - по водоему площадью 610 квадратных километров проходит граница с Китаем.

Фото: Олег Кулешов / РИА Новости
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Помимо моряков, в части служат кинологи, стрелки и снайперы. Флот оснащен скоростными надувными лодками и гидроциклами.

Народно-революционная армия Монголии состоит из 9700 человек, 137 тысяч находятся в резерве. Шесть пехотных и один артиллерийский полк оснащены оружием советского образца, ВВС представлены вертолетной эскадрильей и двумя полками ПВО. 500 человек служат в строительных войсках.

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