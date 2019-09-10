Премьер госсовета КНР Ли Кэцян посетит Россию с официальным визитом

На брифинге в МИДе рассказали, что Ли Кэцян проведет в Санкт-Петербурге переговоры с Дмитрием Медведевым в узком и расширенном составах.

Визит премьера госсовета КНР имеет насыщенную программу и, как ожидается, будет очень плодотворным. Он происходит на фоне 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией и новой эпохи в двусторонних отношениях. Визит станет важным этапом в контактах руководства двух стран, после посещения РФ председателем КНР Си Цзиньпином в июне этого года.