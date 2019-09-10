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10 сентября 2019 г. 17:35
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Текст: Артем Локалов

Это вам игрушки

Василий Лютницкий смастерил деревянный грузовик для детского сада, куда ходит его сын
Василию не нравилось, что площадки, где гуляют дети, или пустые, или со сгнившими деревянными лавками. Пришла пора что-то поменять.
Дети в восторге от грузовика в детском саду. Фото: vk.com/overvasya
Дети в восторге от грузовика в детском саду. Фото: vk.com/overvasya

- Когда ребенка водили в ясли, я сделал в садике несколько новых лавок и стол, домик, забор. А потом решил делать машину, - рассказал Василий корреспонденту "Родины".

Да, машинки - всегда любимые игрушки у мальчишек. Солдатики, роботы и даже гаджеты вряд ли так популярны. Поэтому получить такой автомобиль - просто мечта.

Чтобы смастерить детский грузовик, Лютницкий сначала искал чертежи в интернете, но там подходящих проектов не нашлось...

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Друзья! Наверняка многие из вас видели фото и видео материалы о модели грузовика для детского сада в городе Ковров. К слову, изготовивший эту модель мастер Василий Лютницкий сделал его полностью за свой счёт. Он не стал останавливаться на достигнутом, и хочет "оснастить" другие детские сады в своём городе подобными "игрушками". Данный проект очень дорогостоящий, а финансирования со стороны нет, и если у кого-то есть желание и возможность помочь материально, то вот номер карты сбербанка Василия 5469100011689032 или его жены Елены ВТБ 5368291010047165. Спасибо. ___ Страница Василия ВКонтакте vk.com/overvasya

Публикация от Автомоделизм (@automodelism)

- Вышел как-то во двор - и обратил внимание на грузовик "ГАЗ", стоявший рядом с домом. Сфотографировал и, ориентируясь на снимки, старался сделать свой максимально похожим, - говорит мастер.
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У него получилось! Сын и дети, которые ходят в его группу, в восторге. 

Лютницкий "запустил конвейер" 8 июля, а 24 августа ребятня уселась в новый грузовик. Василий говорит, что работал с утра до вечера в отпуске, потом каждый день сколько мог после работы. Несколько раз ездил за досками на пилораму:

- Досок действительно потребовалось много. Бревна у меня еще оставались после постройки домика, они хранились в садике. Так же ушло много краски, грунтовки, антисептика. Покупал шлифовальные диски, петли на двери, замки, колеса. Правда, одно подарил друг, а сосед дал регистрационные знаки.

Грузовик во время сборки. / vk.com/overvasya

Получился настоящий "ГАЗ"! Только игрушечный.

В какую сумму в итоге обошелся грузовик, Василий не говорит. Тут, как в рекламе: эмоции - бесценны.
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- Не ожидал, что будет такой результат, - признается мастер. - Хотел сделать что-то такое, чтобы к нам в группу приходили и любовались. А получилось все глобальнее.

Ковровский район во Владимирской области вообще богат на деятельных людей - их бы только поддержать. Например, в прошлом году лесоруб Мурад Хамизилаев на собственные деньги восстановил памятник воинам Великой Отечественной в родном селе Санниково.

А Лютницкий хочет мастерить и дальше:

- Многое упирается в деньги. За свой счет сделать подобное вряд ли смогу, слишком пришлось потратиться. Был бы спонсор. Или люди бы скинулись... Тогда готов сразу приступить к работе!

Если хотите помочь Василию в его добром деле, можно связаться ним на его странице Вконтакте.

Темы дня:
#дети
#журнал Родина
#детские сады