- Когда ребенка водили в ясли, я сделал в садике несколько новых лавок и стол, домик, забор. А потом решил делать машину, - рассказал Василий корреспонденту "Родины".
Да, машинки - всегда любимые игрушки у мальчишек. Солдатики, роботы и даже гаджеты вряд ли так популярны. Поэтому получить такой автомобиль - просто мечта.
Чтобы смастерить детский грузовик, Лютницкий сначала искал чертежи в интернете, но там подходящих проектов не нашлось...
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Друзья! Наверняка многие из вас видели фото и видео материалы о модели грузовика для детского сада в городе Ковров. К слову, изготовивший эту модель мастер Василий Лютницкий сделал его полностью за свой счёт. Он не стал останавливаться на достигнутом, и хочет "оснастить" другие детские сады в своём городе подобными "игрушками". Данный проект очень дорогостоящий, а финансирования со стороны нет, и если у кого-то есть желание и возможность помочь материально, то вот номер карты сбербанка Василия 5469100011689032 или его жены Елены ВТБ 5368291010047165. Спасибо. ___ Страница Василия ВКонтакте vk.com/overvasya
- Вышел как-то во двор - и обратил внимание на грузовик "ГАЗ", стоявший рядом с домом. Сфотографировал и, ориентируясь на снимки, старался сделать свой максимально похожим, - говорит мастер.
У него получилось! Сын и дети, которые ходят в его группу, в восторге.
Лютницкий "запустил конвейер" 8 июля, а 24 августа ребятня уселась в новый грузовик. Василий говорит, что работал с утра до вечера в отпуске, потом каждый день сколько мог после работы. Несколько раз ездил за досками на пилораму:
- Досок действительно потребовалось много. Бревна у меня еще оставались после постройки домика, они хранились в садике. Так же ушло много краски, грунтовки, антисептика. Покупал шлифовальные диски, петли на двери, замки, колеса. Правда, одно подарил друг, а сосед дал регистрационные знаки.
Получился настоящий "ГАЗ"! Только игрушечный.
В какую сумму в итоге обошелся грузовик, Василий не говорит. Тут, как в рекламе: эмоции - бесценны.
- Не ожидал, что будет такой результат, - признается мастер. - Хотел сделать что-то такое, чтобы к нам в группу приходили и любовались. А получилось все глобальнее.
Ковровский район во Владимирской области вообще богат на деятельных людей - их бы только поддержать. Например, в прошлом году лесоруб Мурад Хамизилаев на собственные деньги восстановил памятник воинам Великой Отечественной в родном селе Санниково.
А Лютницкий хочет мастерить и дальше:
- Многое упирается в деньги. За свой счет сделать подобное вряд ли смогу, слишком пришлось потратиться. Был бы спонсор. Или люди бы скинулись... Тогда готов сразу приступить к работе!
Если хотите помочь Василию в его добром деле, можно связаться ним на его странице Вконтакте.