Василию не нравилось, что площадки, где гуляют дети, или пустые, или со сгнившими деревянными лавками. Пришла пора что-то поменять.

Дети в восторге от грузовика в детском саду. Фото: vk.com/overvasya

- Когда ребенка водили в ясли, я сделал в садике несколько новых лавок и стол, домик, забор. А потом решил делать машину, - рассказал Василий корреспонденту "Родины".

Да, машинки - всегда любимые игрушки у мальчишек. Солдатики, роботы и даже гаджеты вряд ли так популярны. Поэтому получить такой автомобиль - просто мечта.

Чтобы смастерить детский грузовик, Лютницкий сначала искал чертежи в интернете, но там подходящих проектов не нашлось...

- Вышел как-то во двор - и обратил внимание на грузовик "ГАЗ", стоявший рядом с домом. Сфотографировал и, ориентируясь на снимки, старался сделать свой максимально похожим, - говорит мастер.

У него получилось! Сын и дети, которые ходят в его группу, в восторге.

Лютницкий "запустил конвейер" 8 июля, а 24 августа ребятня уселась в новый грузовик. Василий говорит, что работал с утра до вечера в отпуске, потом каждый день сколько мог после работы. Несколько раз ездил за досками на пилораму:

- Досок действительно потребовалось много. Бревна у меня еще оставались после постройки домика, они хранились в садике. Так же ушло много краски, грунтовки, антисептика. Покупал шлифовальные диски, петли на двери, замки, колеса. Правда, одно подарил друг, а сосед дал регистрационные знаки.

Получился настоящий "ГАЗ"! Только игрушечный.

В какую сумму в итоге обошелся грузовик, Василий не говорит. Тут, как в рекламе: эмоции - бесценны.

- Не ожидал, что будет такой результат, - признается мастер. - Хотел сделать что-то такое, чтобы к нам в группу приходили и любовались. А получилось все глобальнее.

Ковровский район во Владимирской области вообще богат на деятельных людей - их бы только поддержать. Например, в прошлом году лесоруб Мурад Хамизилаев на собственные деньги восстановил памятник воинам Великой Отечественной в родном селе Санниково.

А Лютницкий хочет мастерить и дальше:

- Многое упирается в деньги. За свой счет сделать подобное вряд ли смогу, слишком пришлось потратиться. Был бы спонсор. Или люди бы скинулись... Тогда готов сразу приступить к работе!

Если хотите помочь Василию в его добром деле, можно связаться ним на его странице Вконтакте.