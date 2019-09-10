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10.09.2019,  
10:15
Текст:  Антон Валагин

На новый истребитель РФ предложили установить "полтора двигателя"

Фото: Wal Nelowkin/Wikimedia.org Фото: Wal Nelowkin/Wikimedia.org
Фото: Wal Nelowkin/Wikimedia.org

Российский палубный истребитель пятого поколения с укороченным взлетом и вертикальной посадкой может получить революционную силовую установку для безфорсажного крейсерского полета на свехзвуковой скорости. Ее разработали и испытали еще в СССР.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Концепцию, получившую название "полтора двигателя" придумали для не пошедшего в серию советского палубного истребителя Як-141 (многие его конструкторские решения "всплыли" потом за океаном в облике F-35). Одной из изюминок советской разработки было качественное повышение несущей способности крыла на взлетно-посадочных режимах благодаря новым открытым газодинамическим явлениям, пишет "Военно-промышленный курьер". Говоря коротко, при пульсирующем обтекании крыла за счет высокоэффективного присоединения массы подъемная сила повышается качественно. Этот эффект был подтвержден экспериментально в ходе испытания Як-141.

Для этого самолета была предложена силовая установка из одного турбореактивного двигателя с вынесенным вторым контуром. Этот модуль создает дополнительную тягу при взлете и посадке: за счет поворотных сопел и подъемника за кабиной. А при горизонтальном полете работает в паре с основным двигателем, обеспечивая бесфорсажный крейсерский полет на скоростях 2-2,2 Маха. Снижение веса по сравнению с традиционной двухмоторной схемой составляет 30 процентов, экономия топлива - 40.

Демонстратор комбинированной силовой установки с вынесенным контуром был успешно испытан в Рыбинске в 80-х годах.

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