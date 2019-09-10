Под Тамбовом нашли тела двух молодых людей, пропавших 11 дней назад

Тамбовские следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел молодого человека и девушки в пригородной лесополосе.

По версии следствия, в ночь на 30 августа 28-летний мужчина познакомился в кафе Котовска с 23-летней девушкой. После ужина она сели в автомобиль, уехали и больше на связь не выходили.

10 сентября правоохранители нашли автомобиль и тела пропавших в лесополосе у автодороги Тамбов-Шацк.

- По предварительным данным, молодые люди попали в аварию. Точную причину их смерти установит судебно-медицинская экспертиза, - рассказала представитель регионального управления СКР Елена Кярсна.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).