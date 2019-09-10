Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
10.09.2019,  
11:47
Текст:  Антон Валагин (Воронеж)

Снайперскую дуэль сняли на видео

Полторы сотни снайперов Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа прошли углубленный курс выживания в Воронежской области.

Фото: Министарство одбране и Војска Србије / youtube.com
Уничтожители БПЛА и крылатых ракет НАТО замечены на учениях в Сербии

В течение месяца лучшие стрелки из-под Белгорода, Брянска, Воронежа, Смоленска и Тамбова выполняли задачи на незнакомом полигоне. Снайперские пары прошли дополнительные курсы и отработали на практике маскировку позиций, эвакуацию раненого и оказание ему первой помощи.

- В рамках сбора впервые опробована уникальная методика подготовки военнослужащих , основанная на учете индивидуальных особенностей каждой снайперской пары и создании условий для выполнения боевой задачи. Такая техника позволят отработать до автоматизма навыки по поиску противника, работе из засады, прикрытию разведывательных групп, корректировке огня и контрснайперской борьбе в условиях населенного пункта, - рассказали в пресс-службе ЗВО.

Итогом месячных тренировок стало заключительное испытание. Снайперы совершали многокилометровые марши без компаса, добывали воду и еду без огня и фильтров, параллельно пресекая попытки условных боевиков выйти из захваченного ими населенного пункта.

В тренировках задействовано около 500 военнослужащих, свыше 50 единиц вооружения - в том числе бронетранспортеры БТР-82А, подготовлено и отработано более 80 тактических задач.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских 09.09.2019
Проверенное оружие: обновленный МиГ-31БМ оценили в Китае 06.09.2019
Применение "Кинжала" на Камчатке сняли на видео 06.09.2019
фото
Фото: Иван Руднев / РИА Новости
Реактивную систему залпового огня "Град" скрестили с "Осой" в Ливии 09.09.2019
Китайские боевые вертолеты приземлились на Урале 08.09.2019
Белорусские Т-72Б3 новейшей модификации впервые переброшены в Россию 06.09.2019
учения
Прямой наводкой: САУ "Гиацинт" уничтожили технику условного противника 05.09.2019
Под Астраханью применили сирийский опыт борьбы с крылатыми ракетами 05.09.2019