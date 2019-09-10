В Хабаровском крае унесло троих парней, купающихся при паводке

Трех молодых людей 15, 16 и 18 лет вытащили из реки Ульбика в поселке Эльбан Амурского района Хабаровского края сотрудники МЧС, сообщили в региональном главке ведомства. Парни решили искупаться в экстремальных условиях, но чуть не погибли.

Ребята прыгнули с моста в реку, которая разлилась после проливных дождей, и их сразу начало сносить сильным течением. Экстремалам удалось зацепиться за бревно, но вернуться на берег самостоятельно они уже не могли.

К тому моменту, когда на место происшествия прибыли спасатели, в воде парни провели примерно два часа. Помочь им оказалось не просто. Резиновая лодка из-за течения не смогла подобраться к подросткам. Пришлось найти местного рыбака на катере, чтобы подплыть к "купальщикам".

После это молодых людей вывезли на берег и передали полицейским.