В одном из детских садов Читы рухнул потолок

В одной из групп читинского детского сада №38 сегодня обвалилась часть потолка. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в результате происшествия никто не пострадал.

В садике срочно начнут ремонт, а детей временно переведут в другое помещение.

Проверку ЧП начала прокуратура Ингодинского района Читы. Выясняется, соблюдалось ли законодательство в сфере обеспечения безопасности детей.

"Будут установлены причины произошедшего, дана оценка полноте финансирования проведения соответствующих работ и соблюдению иных требований, предъявляемых к обеспечению безопасности образовательного процесса", - отмечается на сайте ведомства.

Прокуроры также инициировали проведение правоохранительными органами предварительного расследования.