В Нижегородской области загорелись два склада с бочками масла

В Богородском районе Нижегородской области загорелись два склада с бочками масла. Также огонь распространился на два административных здания, бытовое помещение и три автомобиля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Сейчас угрозы возгорания других объектов уже нет. Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров.

- Созданы два боевых участка, один на тушение пожара, второй на защиту других строений, проложена одна магистральная линия. В 19.10 по московскому времени объявлен ранг пожара №4, - говорится в сообщении ведомства.

Пожар тушат 96 человек и 26 единиц техники.