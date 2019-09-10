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10.09.2019 20:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области загорелись два склада с бочками масла

Текст: Яна Шамаева

В Богородском районе Нижегородской области загорелись два склада с бочками масла. Также огонь распространился на два административных здания, бытовое помещение и три автомобиля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

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Сейчас угрозы возгорания других объектов уже нет. Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров.

- Созданы два боевых участка, один на тушение пожара, второй на защиту других строений, проложена одна магистральная линия. В 19.10 по московскому времени объявлен ранг пожара №4, - говорится в сообщении ведомства.

Пожар тушат 96 человек и 26 единиц техники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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