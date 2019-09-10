В Кузбассе полицейские исполнили мечту тяжелобольного мальчика

Сотрудники Главного управления МВД России по Кемеровской области исполнили мечту шестилетнего Никиты Золотарева, который борется с тяжелым недугом, но несмотря на это мечтает служить в полиции.

О своем маленьком земляке кузбасские стражи порядка узнали при содействии благотворительного проекта "Мечтай со мной". Они подарили мальчику возможность почувствовать себя полицейским.

Как сообщает пресс-служба главка со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, сначала Никиту познакомили со службой в ГИБДД. В музее ему дали подержать жезл-скоростемер, примерить фуражку и форменную каску, посидеть за рулем раритетного патрульного мотоцикла. А в детско-юношеском центре безопасности дорожного движения мальчика торжественно посвятили в юные автоинспекторы. Он прокатился по игрушечным улицам на веломобиле и самокате, поставив оценки другим ребятам на специальной карте.

Бойцы спецназа "Гром" продемонстрировали юному гостю элементы подготовки к схваткам с преступниками, а эксперт-криминалист показал, как проводит осмотр места происшествия, фотосъемку микрообъектов, собирает улики и снимает отпечатки пальцев.