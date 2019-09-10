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10.09.2019 12:49
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Федор Кудряшов: Проскакивали мысли, неужели не сможем выиграть

Текст: Илья Зубко (Калининград)

После победы над сборной Казахстана (1:0) в отборочном турнире Евро-2020 на вопросы корреспондента "РГ" ответил защитник сборной России Федор Кудряшов.

За счет чего Казахстан так долго не позволял вам забить?

Федор Кудряшов: Сегодня сборная Казахстана выглядела более организованной, чем весной. Они оставляли очень мало свободных зон, поэтому нам было тяжело вскрыть эту оборону. После того, как мы стали играть быстрее, быстрее менять направление атаки, у нас начали появляться моменты, подходы неплохие. Но, к сожалению, не хватало последнего паса, который мог бы привести к голу. Ближе к концовке давление наращивали и сумели додавить. И очень важные три очка заработали.

Что Черчесов говорил вам перед тем, как выпустить на замену?

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Федор Кудряшов: Кое-какие нюансы обозначил, в которых надо добавить. Я должен был передать это Ильзату Ахметову, а потом вышел Роман Зобнин, и мы старались делать то же, что и в первой игре с Казахстаном. Во втором тайме были неплохие моменты, это давление и привело к голу.

Как вам стадион в Калининграде, атмосфера на трибунах?

Федор Кудряшов: Мы здесь были год назад, играли со шведами (тот матч Лиги наций закончился 0:0, - прим. "РГ") и когда матч подходил к концу, проскакивали мысли, что неужели мы снова не сможем выиграть. Слава богу, что все так закончилось. Приятно, и мы чувствуем поддержку болельщиков везде. Как сказал наш капитан Артем Дзюба, каждый, кто приезжает в сборную, должен понимать ту ответственность, значимость, которую мы несем. Мы представляем честь страны, и сейчас это вышло на новый уровень. Был какой-то спад, много критиковали, а сейчас каждый, кто вызывается в сборную, должен целиком и полностью себя отдавать и выкладываться на двести процентов.

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