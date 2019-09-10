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10.09.2019 13:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Спасенную на Вологодчине девочку переведут в обычную палату

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Из архива уполномоченного по правам ребенка Вологодской области Фото: Из архива уполномоченного по правам ребенка Вологодской области
Фото: Из архива уполномоченного по правам ребенка Вологодской области

Двухлетняя девочка из Вологодской области, найденная после двух суток в лесу, идет на поправку. Ей уже значительно лучше, поэтому врачи планируют перевести ее из реанимации в обычную палату.

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Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова. Она побывала в больнице у девочки, поговорила с ней и подарила плюшевого мишку.

Напомним, девочка исчезла в 11 часов 4 сентября из песочницы в селе Красное. Ее с двумя сестрами - четырех и шести лет, оставила мать и ушла в соседний дом к подруге кормить новорожденного ребенка. Когда она вернулась, малышки не было. Мать сначала сама искала ребенка и лишь через несколько часов обратилась в полицию.

Порядка 400 сотрудников правоохранительных органов, спасателей, волонтеров разыскивали девочку: прочесывали лесополосу, обследовали берега и дно реки. Через двое суток малышку нашли на земле, прикрытую ветками. Она тихо плакала.

Ребенка санитарной авиацией доставили в Вологодскую областную детскую больницу. Изъяли из семьи и других детей. Сейчас решается вопрос, что с ними делать. Возможно, их отправят в детский дом. В отношении 29-летней матери, у которой пятеро несовершеннолетних детей, возбудили уголовное дело. Она, как оказалось, уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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