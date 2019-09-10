Судебные приставы Вологодчины помогли отцу встретиться с детьми

Судебные приставы Вологодской области помогли отцу встретиться с детьми, которых мать спрятала в "глухой" деревне. Мужчина смог их увидеть только через три года, сообщает пресс-служба УФССП региона.

Супруги расстались, но по решению суда у отца было право постоянного общения с двумя несовершеннолетними дочками. Однако бывшая жена уехала в неизвестном направлении. Мужчина с помощью правоохранительных органов все это время разыскивал своих детей.

Их нашли в одной из деревень. Оказалось, что женщина, которая нигде не работает, проживает с гражданским мужем. Девочки вырваны из социума, они не посещают школу и воспитываются в строгости и религиозности. Мать отказалась предоставлять право отцу общаться с дочерьми. Он смог увидеть их через полуоткрытую дверь всего несколько минут.

В отделе судебных приставов по Харовскому району возбудили исполнительное производство. Отец девочек, который проживает в Москве, работает и может обеспечивать своих детей, будет добиваться лишения родительских прав бывшей жены.