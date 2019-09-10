Под Волгодонском загорелся полигон бытовых отходов

В Ростовской области под Волгодонском начался пожар на полигоне ТБО.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, загорелся полигон на юго-восточной окраине Волгодонска. Огнем оказались охвачены три гектара.

Также сообщается, что задымления в городе в результате пожара нет, а концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму.

В управлении МЧС по Ростовской области подтвердили, что пожар не представляет угрозы для населенных пунктов. Для борьбы с огнем задействованы 47 человек и 22 единицы техники.