В уральском городе из-за аварии на водопроводе закрыли детсады

В Дегтярске, что в 34 километрах от Екатеринбурга, пропала холодная вода. В ближайшие часы последствия аварии обещают устранить, а пока что принято решение временно закрыть детские сады.

"Не позднее 16.00 холодное водоснабжение будет полностью восстановлено", - сообщил глава городского округа Владимир Пильников.

Авария, из-за которой город оказался обезвожен, случилась накануне вечером из-за утечки в трубе, подающей воду из реки Чусовая.

На данный момент ремонтные работы завершены, на насосной станции идет процесс заполнения баков-накопителей.

"Организован подвоз питьевой воды для жителей, пребывание детей в детсадах по согласованию с управлением образования отменено, Дегтярская городская больница необходимым запасом воды обеспечена", - передает областной департамент информполитики.