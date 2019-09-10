В заповеднике "Аркаим" обнаружено редкое детское погребение

Детское погребение возрастом около четырех тысяч лет обнаружено на территории музея-заповедника "Аркаим" в Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на музейный отдел заповедника.

Захоронения на территории древних поселений - большая редкость. Раньше их находили на могильниках под курганами. Тем интереснее находка челябинских археологов.

Захоронение обнаружено в "жилом секторе" - на древней улице, разделявшей два ряда домов. В погребении обнаружены останки ребенка и керамический сосуд с меняющимся геометрическим орнаментом, в котором находились кости животного, предположительно - овцы, оставшиеся от мясной похлебки.

Пока ученые не могут объяснить происхождение находки. По мнению собеседника агентства, научного сотрудника музейного отдела "Аркаима" Федора Петрова захоронение детей на территории поселения, а не могильника, может быть связано с какими-то ритуалами или особым отношением к умершему. Однозначного ответа пока нет.

Поселение расположено на левом берегу реки Синташта у поселка Комсомольский, ранее оно являлось одним из наименее изученных памятников так называемой "Страны городов", одним из объектов которой является поселение бронзового века Аркаим. Оно было создано по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой.

Заповедником территория "Аркаима" была объявлена в 1991 году.