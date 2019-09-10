Жительница Урала заставила внучку просить милостыню перед мечетью

Жительнице города Троицк в Челябинской области вынесли приговор за вовлечение внучки в занятия попрошайничеством. На первый раз женщину осудили условно, сообщили во вторник в прокуратуре региона.

- 57-летняя подсудимая, используя свой авторитет, предложила шестилетней внучке вместе заняться попрошайничеством, обещая покупать ей за это сладости, - рассказала представитель прокуратуры области Наталья Мамаева. - Каждый день с 1 по 4 июня подсудимая утром приводила ребенка к городской мечети, где вовлекала потерпевшую в совершение антиобщественного действия.

Суд признал женщину виновной в вовлечении несовершеннолетней в попрошайничество (часть 1 статьи 151 УК РФ). Ей грозило до четырех лет лишения свободы. Однако суд ограничился пятью месяцами исправительных работ условно, с испытательным сроком на полгода.

В судебном заседании подсудимая признала себя виновной и заявила о раскаянии.