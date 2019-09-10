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СМИ: Анджелина Джоли может усыновить еще одного ребенка

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    10.09.2019, 17:28
Текст:   Олег Усков

У 44-летней многодетной матери-одиночки, лауреатки "Оскара" и посла доброй воли ООН Анджелины Джоли на подходе прибавление в семействе - седьмой ребенок. Об этом пишет Radar Online, ссылаясь на анонимного инсайдера.

Фото: kinopoisk.ru
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Заметим, что названный ресурс вбрасывает такого рода сообщения - насчет седьмого малыша в семье актрисы - уже несколько лет подряд, и все без результата. Но в этот раз источник настаивает, что все серьезно и есть веский повод. Речь идёт, конечно, о приемном ребенке.

Уточнено, что старший приемный сын Джоли, 18-летний Мэддокс Шиван, который, кстати, и стал отчасти причиной развода Энджи с Брэдом Питтом, уехал из-под материнского крыла - юноша отправился в Южную Корею. Где в Сеуле, в Университете Ёнсе, будет изучать биоинженерию.

Не секрет, что Мэддокс был любимчиком Джоли, на него она возлагает особые надежды - в том числе и в плане семейного бизнеса, отчего расставание прошло особо тяжело. И именно новый ребенок может нивелировать страдания женщины, только что к тому же пережившей длительный и изматывающий бракоразводный процесс.

Отмечается, что, скорее всего, Энджи усыновит ребенка из Сирии или из какой-либо другой страны Ближнего Востока и произойдет это "в ближайшие месяцы".

Помимо Мэддокса, у Джоли есть 15-летний приемный сын Пакс Тьен, 14-летняя приемная Захара Марли, 13-летняя Шайло Нувель и 11-летние близнецы Вивьен Маршелин и Нокс Леон.

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