Спасен последний моряк с перевернувшегося у берегов США судна

Спасатели извлекли из трюма перевернувшегося у берегов США грузового судна Golden Ray последнего находившегося там члена экипажа. Мужчина жив.

"Теперь работа будет направлена только на защиту окружающей среды, перемещение судна и восстановление движения", - говорится в сообщении Береговой охраны США.

Напомним, принадлежащее южнокорейской компании судно следовало в Балтимор. У берегов штата Джорджия оно завалилось на бок. На борту начался пожар, удалось эвакуировать 20 членов команды. Еще четыре человека оказались в ловушке. Они не смогли самостоятельно выбраться из машинного отделения.