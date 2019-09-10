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Рубрика: В мире

Спасен последний моряк с перевернувшегося у берегов США судна

Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Спасатели извлекли из трюма перевернувшегося у берегов США грузового судна Golden Ray последнего находившегося там члена экипажа. Мужчина жив.

Загоревшееся в Калифорнии судно затонуло в 20 метрах от берега

"Теперь работа будет направлена только на защиту окружающей среды, перемещение судна и восстановление движения", - говорится в сообщении Береговой охраны США.

Напомним, принадлежащее южнокорейской компании судно следовало в Балтимор. У берегов штата Джорджия оно завалилось на бок. На борту начался пожар, удалось эвакуировать 20 членов команды. Еще четыре человека оказались в ловушке. Они не смогли самостоятельно выбраться из машинного отделения.

В мире США В мире Восточная Азия Южная Корея
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