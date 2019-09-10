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10.09.2019,  
15:16
Текст:  Алексей Моисеев

Уничтожитель дронов: "Деривация" легко расправится с роем беспилотников

Дроны различного предназначения стали непременным атрибутом всех современных вооруженных конфликтов.

В Сирии, Ираке, Йемене и других горячих точках применяются не только выпущенные на специальных промышленных предприятиях беспилотники, но и изготовленные самостоятельно, без привлечения сложного оборудования.

Уже в ближайшее время большой проблемой станут рои дронов-камикадзе. Их уже можно увидеть на различных учениях в некоторых государствах.

В России одновременно с бурным развитием беспилотников также интенсивно разрабатываются и меры защиты от них. Одним из наиболее эффективных средств по противодействию такой угрозе станет мобильный зенитный артиллерийский комплекс 2С38, созданный в рамках опытно-конструкторских работ "Деривация-ПВО". Эту боевую машину можно было увидеть на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Фото: Watan Habarlary / youtube.com
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Она создана на шасси боевой машины пехоты БМП-3 и обладает асхожими маневренными и скоростными характеристиками. Может вплавь преодолевать различные водные преграды.

В качестве основного вооружения применяется скорострельная 57-мм автоматическая пушка. Максимальная дальность поражения - 6000 м., а высота - 4500 м. Скорострельность достигает 120 выстрелов в минуту.

Сообщалось, что для этого орудия разработаны специальные "умные" программируемые боеприпасы с системой дистанционного подрыва, способные облаком поражающих элементов уничтожать упомянутые выше группы дронов.

Еще одним большим достоинством данной самоходки является ее возможность в пассивном режиме, не обнаруживая себя, засекать малоразмерные воздушные цели на дистанции до 10 000 метров.

Разумеется, кроме БЛА, 2С38 может сбивать самолеты и вертолеты, различные типы крылатых ракет, реактивные снаряды, а также уничтожать легкую бронетехнику.

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