В Альпах обнаружено тело пропавшего 43 года назад альпиниста

Сотрудники полицейской горноспасательной службы Французских Альп обнаружили в понедельник на одном из ледников горного массива Экрен останки альпиниста, пропавшего 43 года назад. Речь идет о леднике Лон де л`Эльфруад, расположенном на стыке департаментов Изер и Верхние Альпы.

Останки направлены на ДНК тест. Предполагается, что они могут принадлежать 20-летнему Жан-Франсуа Бенедетти, который отправился в одиночку в горы 25 июля 1976 года и не вернулся. Его отец вплоть до своей смерти в 2018 году ежегодно приезжал в этот район на поиски сына, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство France-Presse.

В дальнейшем поисками Бенедетти занимался его брат вместе со своими друзьями. Именно они в конце августа сообщили, что заметили издалека оранжевое пятно на леднике Лон де л`Эльфруад. В понедельник вертолетом двое спасателей были доставлены в этот район, расположенный на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря.

Специалисты привезли оттуда обрывки одежды оранжевого цвета и часть человеческих останков. Им не удалось забрать с ледника все останки погибшего, так как начался камнепад. По данным спасателей, обнаружить тело удалось благодаря тому, что в условиях потепления произошло значительное таяние ледника.