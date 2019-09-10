В Госдуме оценили меры США против сотрудников СК

Реакция России на очередные противоправные меры США будет адекватной, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. А по сути это "санкции ради санкций". Так глава комитета прокомментировал введение санкций США против двух высокопоставленных сотрудников Следственного комитета (СК) Сургута.

Ранее в санкционный список были включены глава регионального следственного отдела Владимир Ермолаев и старший следователь отдела Степан Ткач. Обоим россиянам, а также их ближайшим родственникам запрещен въезд на территорию США.

По мнению госдепа, Ткач и Ермолаев нарушили права задержанных представителей секты "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ как экстремистская организация), применив к ним силу.

При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал реагировать на запрос одного из членов секты, в котором тот попытался обвинить сотрудников СК в применении пыток.

Как отметил Леонид Слуцкий, США не смутило, что "такой авторитетный институт, как ЕСПЧ, который никак нельзя заподозрить в лояльности российским властям, отказался удовлетворить запросы". Он также напомнил, что независимая судебная экспертиза не нашла никаких следов от заявленных мифических пыток.

Таким образом, США продолжают слепо вводить санкции против российских граждан - на этот раз на основании "заслуживающей доверия информации" Госдепартамента.

- Как говорят математики, что и требовалось доказать: США готовы вводить санкции ради санкций, ставшие уже привычным инструментом американской внешней политики, - сделал вывод глава комитета. - Вашингтон без зазрения совести вмешивается таким образом в дела суверенных государств, решая свои геополитические задачи.