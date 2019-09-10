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Рубрика: Экономика

В Москве отпраздновали День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Состоялось торжественное мероприятие ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Организаторами NEFTEGAZparty-2019 выступили "Национальный нефтегазовый форум" и Выставка "Нефтегаз".

6 сентября в столичном отеле "Метрополь" состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин и президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль поздравили участников с профессиональным праздником, а также провели встречу Совета Ветеранов нефтегазовой отрасли при Минэнерго России, обсудив с ними текущие вопросы деятельности Совета и повестку работы в 2020 году.

"Благодаря встречам с ветеранами нефтегазовой отрасли нынешние руководства министерства и профильных компаний имеют возможность опираться и перенимать опыт многолетних экспертов отрасли. Как команда Минэнерго, мы сделаем все для того, чтобы этот ценный опыт не пропал зря, а советы были учтены. Работает специально созданный Экспертный совет при Минэнерго России. Надеюсь, и мы через какое-то время сможем стать достойным примером для следующих поколений", - отметил замглавы Минэнерго России.

В ходе торжественного мероприятия Павел Сорокин наградил сотрудников Минэнерго России профильными наградами.

С поздравлениями к собравшимся также обратились вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин, начальник Управления собственных выставок АО "Экспоцентр" Екатерина Беднова, директор Национального нефтегазового форума Сергей Яценя и директор по развитию EY Полина Немировченко.

По окончании торжественной части для участников мероприятия была организована культурно-развлекательная программа. Гостей также ждали подарки от партнеров мероприятия, среди которых: EY, Лаборатория Касперского, СПА-отель "Мистраль", отель "Метрополь", гольф-клуб "Форест Хиллс", "ЛАДОГА", АИР, Green Flow hotel Роза Хутор, Конфаэль, Московская шоколадная мануфактура "Мосчоко" и стоматологическая клиника "Президент".

В мероприятии приняли участие более 300 представителей профильных министерств и ведомств, компаний нефтегазовой отрасли и ключевых общественных объединений и средств массовой информации.

NEFTEGAZparty традиционно проходит в рамках подготовки к Выставке "Нефтегаз" и Национальному нефтегазовому форуму. Руководители организационного комитета Форума и Выставки пригласили всех присутствующих на предстоящие мероприятия - юбилейную 20-ю международную выставку "Нефтегаз-2020", запланированную с 13 по 16 апреля 2020, а также Национальный нефтегазовый форум, который состоится с 14 по 15 апреля 2020 года в ЦВК Экспоцентр.

Экономика Отрасли Нефть и газ
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