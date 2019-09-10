В Москве пройдет фестиваль Китая

Пресс-конференция, посвященная предстоящему фестивалю Китая, прошла в Москве 9 сентября. В ней, помимо Сергея Лузянина, участвовали замдиректора первого департамента Азии российского МИДа Александр Козлов, советник по культуре посольства КНР в России Гун Цзяцзя и президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

Гун Цзяцзя напомнила, что в этом году отмечается 70-летие образования КНР и 70-летие установления дипотношений между Китаем и Россией. Она рассказала, что посетители фестиваля увидят китайские фонари, пекинскую оперу и народные танцы, каллиграфию и живопись, чайные церемонии, ушу и многое другое.

В последние годы китайско-российские отношения развиваются особенно благополучно, отметила дипломат. Наши страны сотрудничают в таких сферах, как политика, экономка, наука, культура, образование. Она выразила уверенность в том, что предстоящий фестиваль Китая станет мостом дружбы между народами двух стран.

Китайская сторона приложила огромные усилия для проведения фестиваля Китая, подготовила много разнообразных программ, сказал Александр Козлов. Мероприятие будет содействовать культурному обмену между народами, взаимопониманию между предпринимателями.