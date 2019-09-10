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10.09.2019 12:55
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Москве пройдет фестиваль Китая

Фестиваль Китая пройдет в Москве с 13 по 15 сентября, рассказал первый зампредседателя Общества российско-китайской дружбы, директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин. Событие откроется китайско-российским деловым форумом "Цифровая экономика - развитие без границ" и продолжится на второй и третий день на ВДНХ самим фестивалем для широкой публики, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Праздник даст возможность жителям и гостям Москвы поближе познакомиться с Китаем и его культурой.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Пресс-конференция, посвященная предстоящему фестивалю Китая, прошла в Москве 9 сентября. В ней, помимо Сергея Лузянина, участвовали замдиректора первого департамента Азии российского МИДа Александр Козлов, советник по культуре посольства КНР в России Гун Цзяцзя и президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

Гун Цзяцзя напомнила, что в этом году отмечается 70-летие образования КНР и 70-летие установления дипотношений между Китаем и Россией. Она рассказала, что посетители фестиваля увидят китайские фонари, пекинскую оперу и народные танцы, каллиграфию и живопись, чайные церемонии, ушу и многое другое.

В последние годы китайско-российские отношения развиваются особенно благополучно, отметила дипломат. Наши страны сотрудничают в таких сферах, как политика, экономка, наука, культура, образование. Она выразила уверенность в том, что предстоящий фестиваль Китая станет мостом дружбы между народами двух стран.

Китайская сторона приложила огромные усилия для проведения фестиваля Китая, подготовила много разнообразных программ, сказал Александр Козлов. Мероприятие будет содействовать культурному обмену между народами, взаимопониманию между предпринимателями.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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