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10.09.2019 07:10
Рубрика: Спорт

В Швеции установят статую Ибрагимовича

Текст: Максим Домчев
Шведский нападающий Златан Ибрагимович будет увековечен в Швеции в бронзе. Статую звездному форварду решено установить в городе Мальме.
Фото: EPA/PETER POWELL Фото: EPA/PETER POWELL
Фото: EPA/PETER POWELL

Восьмого октября в городе Мальме будет торжественно открыта статуя нападающего Златана Ибрагимовича. Высота памятника составит 2,7 метра, а его вес будет около 500 кг, сообщает Parismatch. Статуя будет выполнена из бронзы, а установят ее на площади между старой и новой аренами.

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
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Сам Ибрагимович уже заявил, что он счастлив. "Это было мое желание, именно здесь для меня все началось, - сказал нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси". - Здесь же находится мое сердце".

Шведский футбольный союз доверил создание этого шедевра скульптору Петеру Линде.

"Статуя станет данью уважения величайшему шведскому футболисту. Он - один из лучших игроков в мире за все время", - заявил генераньлный секретарь Шведского футбольного союза Хакан Шестранд.

С момента своего дебюта за "Мальме" в 1999 году Ибрагимович забил более 450 голов. Помимо шведского клуба он выступал за "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси". За сборную Швеции Ибрагимович забил 62 мяча.

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