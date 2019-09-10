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10.09.2019 16:07
Рубрика: В мире

В США украли окаменелости на 100 тысяч долларов

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В США преступники похитили коллекцию окаменелостей стоимостью около 100 тысяч долларов. Как пишет Le Figaro, это произошло в городе Аврора (штат Колорадо).

Фото: Robert DePalma / University of Kansas
Найдены окаменелости, указывающие на причину вымирания динозавров

Злоумышленники угнали фургон, в котором находились экспонаты, в том числе такие редкие экземпляры, как акула возрастом 92 миллиона лет, череп гигантской рыбы мелового периода. Примечательно, что их владелец Томас Линдгрен не сразу заметил пропажу автомобиля. Тот был припаркован возле отеля, в котором он остановился и где проходила выставка окаменелостей, на которой он и приобрел пропавшие ценности. В его собственности они провели всего 9 дней.

По мнению Линдгрена, воры, угнавшие фургон, вряд ли представляли, что было внутри, ведь окаменелости имеют ценность для музеев, а не для обычных людей.

Фотографии украденных экспонатов были направлены в Ассоциацию прикладных палеонтологических наук, своего рода неформальный союз поставщиков ископаемых, чтобы предотвратить их возможное появление на рынке. Линдгрен со своей стороны пообещал тысячу долларов тому, кто поможет найти украденное. И не преследовать преступников по закону, если они просто вернут автомобиль на стоянку возле отеля.

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