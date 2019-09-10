Вышел трейлер очередного ремейка слэшера "Черное Рождество"

На канале Universal Pictures Russia опубликован кажущийся утомительно бесконечным трейлер еще одного нового "Черного Рождества" - ремейка классического слэшера Боба Кларка 1974 года.

Почти три минуты всех дежурных, так сказать, прибамбасов - в тщетной и вялой попытке нагнать атмосферу.

"Незнакомец преследует группу студенток во время рождественских каникул", - сухо констатирует происходящее синопсис.

Режиссер и сценаристка - Софи Такал (сериал "Навстречу тьме"). В ролях: Имоджен Путс ("Роуди", "Грязь"), Кэри Элвес ("Пила: Игра на выживание"), Бриттани О"Грэйди ("Ночная смена"), Ализ Шэннон ("Зачарованные"), Лили Донохью ("Остановись и гори").

"Черное Рождество" совместного производства США и Новой Зеландии наступит в кинотеатрах России 19 декабря.

Предыдущий ремейк - с Мишель Трахтенберг и Мэри Элизабет Уинстэд, вышел еще в 2006-м. То есть пора уже было обновить, да. (Сарказм).