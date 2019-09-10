Новости

Режиссер "Гоголя" снимет screenlife-хоррор про воскрешение мертвецов 12:54
Вышел трейлер "Маяка", нового хоррора режиссера "Ведьмы" 12:00
У боевика "Без лица" с Траволтой и Кейджем появится ремейк 11:46
Никита Михалков раскритиковал премию "Оскар" 11:17
Фото: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу 09.09.2019

Вышел трейлер очередного ремейка слэшера "Черное Рождество"

Новости
    10.09.2019, 12:16
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia

На канале Universal Pictures Russia опубликован кажущийся утомительно бесконечным трейлер еще одного нового "Черного Рождества" - ремейка классического слэшера Боба Кларка 1974 года.

Фото: kinopoisk.ru
У боевика "Без лица" с Траволтой и Кейджем появится ремейк

Почти три минуты всех дежурных, так сказать, прибамбасов - в тщетной и вялой попытке нагнать атмосферу.

"Незнакомец преследует группу студенток во время рождественских каникул", - сухо констатирует происходящее синопсис.

Режиссер и сценаристка - Софи Такал (сериал "Навстречу тьме"). В ролях: Имоджен Путс ("Роуди", "Грязь"), Кэри Элвес ("Пила: Игра на выживание"), Бриттани О"Грэйди ("Ночная смена"), Ализ Шэннон ("Зачарованные"), Лили Донохью ("Остановись и гори").

"Черное Рождество" совместного производства США и Новой Зеландии наступит в кинотеатрах России 19 декабря.

Предыдущий ремейк - с Мишель Трахтенберг и Мэри Элизабет Уинстэд, вышел еще в 2006-м. То есть пора уже было обновить, да. (Сарказм).

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

СМИ: DC пытается отбить Киану Ривза у Marvel 09.09.2019
Умер актер из фильмов Сталлоне и Чака Норриса Джон Уэсли 09.09.2019
Умер гитарист Ареты Франклин и соратник Rolling Stones Джимми Джонсон 09.09.2019
Автор "Игры престолов" раскритиковал "Властелина колец" 09.09.2019
⧣ США
Фото: youtube.com/ The Purge TV
Вышел трейлер второго сезона антиутопии "Судная ночь" 09.09.2019
Вышел трейлер документалки про страшного клоуна 08.09.2019
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер 08.09.2019
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ WBRussia
Вышел финальный русский трейлер "Доктора Сна" - продолжения "Сияния" 09.09.2019
Вышел новый трейлер сериала HBO "Екатерина Великая" 07.09.2019
Вышел тизер фильма "Хищные птицы" с Марго Робби 06.09.2019
⧣ ужасы
Фото: youtube.com/ WBRussia
"Оно 2" стало лидером российского проката 09.09.2019
Вышел трейлер фэнтези-хоррора "Гретель и Гензель" со звездой "Оно" 05.09.2019
Фильм ужасов "Я иду искать" возглавил российский прокат 02.09.2019