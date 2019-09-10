Жаров: Штрафы за нарушения хранения данных помогут избежать блокировок

Сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России. Он предусматривает штрафы для нарушителей - от 2 до 6 миллионов рублей для юрлиц при первом нарушении закона, и от 6 до 18 миллионов - при повторном.

По мнению главы Роскомнадзора Александра Жарова, высокие штрафы, предусмотренные законопроектом, - это цивилизованный метод борьбы с нарушителями, позволяющий избежать блокировки ресурсов, передает ТАСС. Сейчас блокировка - единственная санкция за невыполнение тех или иных законов.

Он также добавил, что законопроект - сигнал не только Facebook и Twitter, но и иным компаниям, не исполняющим требования российских законов.