Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.09.2019,  
13:01
Текст:  Майя Бирюкова

Американский штурмовик случайно применил опасную ракету в ходе учений

Фото: U.S. Air Force photo by Master Sgt. Blake R. Borsic/Wikipedia Фото: U.S. Air Force photo by Master Sgt. Blake R. Borsic/Wikipedia
Фото: U.S. Air Force photo by Master Sgt. Blake R. Borsic/Wikipedia

Штурмовик A-10 Thunderbolt случайно выпустил ракету в ходе учебного полета. Снаряд приземлился на полигоне, но специалисты говорят, что если бы это была городская местность, дело могло кончиться печально.

Речь идет о дымовом боеприпасе, снаряженном белым фосфором, пишет Popular Mechanics. Инцидент произошел 5 сентября примерно в 100 километрах на северо-востоке от Тусона, штат Аризона. Пилот 354-й эскадрильи ВВС США случайно выпустил  ракету М-156 в зоне военных операций "Шакал", предназначенной для учений, но не для сброса боеприпасов, уточнили в ВВС США. Если бы ракета приземлилась в населенном районе, она могла бы поджечь бы здания и машины, причинив немало вреда.

Фото: SEALgrinderPT / youtube.com
Огненный шторм: удар F-35 по острову с боевиками в Ираке сняли на видео

Штурмовик A-10 является носителем неуправляемых авиационных ракет Hydra-70, с разными типами боевых частей, в том числе - дымовыми М-156. Обычно такие ракеты используются для обозначения наземных целей для последующих точечных ударов. Однако американские военные также используют подобные боеприпасы на основе белого фосфора в качестве оружия.

Как сообщает Task&Purpose, ВВС США сейчас расследуют еще один инцидент с ракетами с белым фосфором. Он произошел в августе, но о нем стало известно не так давно. Более дюжины ракет с фосфорными боевыми частями вывалились на дорогу на авиабазе возле Тусона. По всей видимости, ракеты были оснащены боеголовками M-156 и M-259. Это уже второй подобный случай на авиабазе в этом году. Однако большая часть информации об этих происшествиях засекречена, уточняет портал.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
СМИ: В Крыму построят два новейших вертолетоносца 09:29
"Матрешка" в космосе: в КНР рассказали о секретном российском спутнике 10.09.2019
Ядерные бомбы США оказались с дефектом 08.09.2019
ракеты
Фото: Юрий Кавер/РИА Новости
Госиспытания противолодочного комплекса "Ответ" завершатся в 2020 году 10.09.2019
США отказались от предложения России о покупке гиперзвуковых ракет 07.09.2019
"Бьет сильно": в США оценили российскую ракету "Булава" 06.09.2019
самолеты
Фото: Михаил Палинчак/ РИА Новости
Видео: танкисты под Волгоградом отработали дальнюю стрельбу 10.09.2019
Болид в стратосфере: летчик-испытатель рассказал о полете на Су-57 05.09.2019
Кувалда против скальпеля: истребитель МиГ-21 сравнили с F-22 05.09.2019