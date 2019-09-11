Американский штурмовик случайно применил опасную ракету в ходе учений

Штурмовик A-10 Thunderbolt случайно выпустил ракету в ходе учебного полета. Снаряд приземлился на полигоне, но специалисты говорят, что если бы это была городская местность, дело могло кончиться печально.

Речь идет о дымовом боеприпасе, снаряженном белым фосфором, пишет Popular Mechanics. Инцидент произошел 5 сентября примерно в 100 километрах на северо-востоке от Тусона, штат Аризона. Пилот 354-й эскадрильи ВВС США случайно выпустил ракету М-156 в зоне военных операций "Шакал", предназначенной для учений, но не для сброса боеприпасов, уточнили в ВВС США. Если бы ракета приземлилась в населенном районе, она могла бы поджечь бы здания и машины, причинив немало вреда.

Штурмовик A-10 является носителем неуправляемых авиационных ракет Hydra-70, с разными типами боевых частей, в том числе - дымовыми М-156. Обычно такие ракеты используются для обозначения наземных целей для последующих точечных ударов. Однако американские военные также используют подобные боеприпасы на основе белого фосфора в качестве оружия.

Как сообщает Task&Purpose, ВВС США сейчас расследуют еще один инцидент с ракетами с белым фосфором. Он произошел в августе, но о нем стало известно не так давно. Более дюжины ракет с фосфорными боевыми частями вывалились на дорогу на авиабазе возле Тусона. По всей видимости, ракеты были оснащены боеголовками M-156 и M-259. Это уже второй подобный случай на авиабазе в этом году. Однако большая часть информации об этих происшествиях засекречена, уточняет портал.