Драгоценные бабочки Mattioli

Итальянская ювелирная компания Mattioli - это яркие и минималистичные, очень современные украшения. Секрет их обаяния таится, несомненно, в характере главного дизайнера Личии Маттиоли.

Хотя Mattioli считается сравнительно молодым брендом (под этим именем он известен с 2000 года, на самом деле он продолжает дело Antica ditta Marchisio - одной из старейших торговых марок Турина, создававшей украшения с 1860 года. В 1995 году отец Личии, Лучано Маттиоли, купил эту компанию и попросил дочь помочь ею управлять.

Благодаря творческим способностям Личии новые коллекции неожиданно быстро стали успешными. Она по-своему интерпретирует роскошь, соединяя классику с современными элементами, не забывая про изобретательность и юмор. Работая преимущественно с золотом, она стремится, чтобы украшения удивляли и запоминались, поэтому часто идет на эксперименты, добавляя к золоту перламутр, эмаль, черное дерево или полудрагоценные камни.

Трансформеры и цепи

Самыми узнаваемыми "визитными карточками" бренда Mattioli стали изделия из золотых цепей, созданных на основе старинных техник туринских мастеров, а также украшения-трансформеры, способные менять свой облик по желанию хозяйки. Звенья цепей с легкостью рассоединяются и снова сцепляются вместе иным образом. В комплекте с некоторыми изделиями предлагаются детали других цветов и из других материалов, которыми можно заменить изначальные. Все изделия Mattioli отлично сочетаются между собой: украшения из новых коллекций комбинируются с предметами из предыдущих.

Как раз украшение-трансформер и стало основой новой "высокой" коллекции Batterfly, напоминающей о лете. Коллекцию представила в Москве сама Личия Маттиоли и пришла в восторг от русского слова "бабочка". Отказавшись на этот раз от экспериментальных материалов, Личия сделала бескомпромиссный выбор: белое золото и белые бриллианты.

Колье с подвеской-бабочкой, которая может трансформироваться в брошь и быть использованной отдельно, серьги и крупное ажурное кольцо - вот главные предметы новой коллекции.

Всюду жизнь

"Древо жизни" - главный образ другой коллекции, Mattioli Life. Как молчаливо, но настойчиво пробивают себе путь корни дерева, так упорно пробивает себе дорогу жизнь. Но "древо жизни" - не только символ жизни, но и символ знаний: как разум человека тянется к знаниям, так ветви деревьев тянутся к свету, набираясь сил, а драгоценные материалы как будто сами складываются в необычный дизайн. Древняя символика развития и роста передается при помощи современного сочетания материалов: золота, бриллиантов и титана.