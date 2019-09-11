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11.09.2019 11:42
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Гендиректор Медиакорпорации Китая встретился с представителями Reuters и Associated Press

Заместитель начальника Отдела пропаганды ЦК КПК, гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн 10 сентября встретился с главой информационного агентства Reuters и заместителем главы агентства Associated Press в преддверии Форума сообщества международного телесотрудничества "Шелковый путь", сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В ходе встречи с замглавы Reuters Майклом Фриденбергом Шэнь Хайсюн отметил, что агентство Reuters - влиятельная медиаструктура, обладающая мировым именем, информация агентства о мире финансов играет важную роль "барометра" глобального финансового сектора. По его словам, правдивое освещение, объективность и справедливый подход - важные принципы журналистского освещения Медиакорпорации Китая. Шэнь Хайсюн выразил намерение расширять сотрудничество с агентством Reuters в сфере обмена информационными сообщениями, совместного использования финансового контента и освещения важнейших событий для того, чтобы формировать общественное мнение на справедливой и авторитетной основе.

Майкл Фриденберг выразил полное согласие с мнением Шэнь Хайсюна, подчеркнув, что Reuters уделяет повышенное внимание объективности, правдивости и справедливости в изложении информации. Reuters также с особым вниманием относится к китайскому медиарынку и развитию партнерских отношений с Медиакорпорацией Китая. Фриденберг выразил готовность расширять сотрудничество с китайскими коллегами в освещении новостей экономики и финансовых услуг, выразив надежду на совершенствование механизма поддержания контактов и связей с Медиакорпорацией Китая.

В ходе встречи с заместителем главы Associated Press Шэнь Хайсюн отметил, что Медиакорпорация Китая ведет эффективное взаимодействие с этим американским агентством в таких сферах, как создание зарубежных представительств Медиакорпорации Китая, мультиязыковое международное вещание, формирование международной информационной сети. Медиакорпорация Китая намерена углублять взаимодействие и обмен с агентством Associated Press на основе взаимного дополнения и взаимной выгоды.

Представитель американского агентства, в свою очередь, отметил, что сотрудники AssociatedPress стали свидетелями невероятно динамичного, креативного и качественного развития Медиакорпорации Китая с момента ее образования. Агентство Associated Press считает китайских коллег своими партнерами и друзьями, а не просто клиентами и вовсе не конкурентами. Агентство Associated Press поддерживает Медиакорпорацию Китая в ее стремлении стать ведущим голосом объективной и справедливой информационной подачи на международной арене.

На встрече также присутствовали руководители Медиакорпорации Китая: Ху Баншэн, Сюе Цзицзюнь и Цзян Вэньбо, а также чиновники Управления по делам международного обмена и Международной телекорпорации Китая.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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