Генерал-майор Зайцев рассказал о боевом крещении "Альфы"

Боевым крещением знаменитой "Альфы" стала операция в посольстве США в Москве, когда спецназовцев отправили на переговоры с мужчиной, угрожавшим взорвать бомбу. Это произошло 28 марта 1979 года.

Подробности произошедшего рассказал "Родине" генерал-майор Геннадий Зайцев, командир спецподразделения в отставке, которому 12 сентября исполняется 85 лет. Он вспоминает: "В 14 часов 20 минут второй секретарь американского посольства провел в консульский отдел на улице Чайковского, 19/23, неизвестного советского гражданина, который, попав внутрь, выдвинул требование, чтобы его вывезли в дипломатической машине в аэропорт Шереметьево и отправили в США для... получения высшего образования". По словам угрожавшего, он пытался поступить в МГУ, но не прошел по конкурсу. После чего мужчина показал взрывное устройство и пригрозил привести ее в действие, если его требования не будут выполнены.

Сотрудники посольства обратились за помощью в МИД. В результате по приказу тогдашнего председателя КГБ Юрия Андропова на место выехали десять человек из группы "А".

Детали операции согласовывали в присутствии сотрудника МИД с временным поверенным - американский посол тогда находился в отъезде. Спецназовцам разрешили зайти на территорию посольства и, если договориться с угрожавшим не получится, при необходимости применить оружие.

"Миссию возложили на меня, - рассказывает генерал Зайцев. - Когда вошел в консульский отдел, находившийся там первый секретарь посольства, не говоря ни слова, слинял. Мы остались вдвоем - я и мужик с бомбой. Он сразу спросил, кто я. Ответил первое, что на ум пришло: дескать, сотрудник консульского управления МИД СССР. На требование предъявить документы сказал, что оставил на входе, поскольку нахожусь на чужой территории".

Угрожавший заставил его снять пальто и пиджак, чтобы убедиться, что тот пришел без оружия, и пообещал взорвать устройство, если Зайцев подойдет ближе, чем на метр. "Я сказал, что время от времени буду выходить из посольства, связываться со своим руководством, которое готовит документы на выезд", - говорит спецназовец.

Переговоры шли тяжело, но постепенно удалось выяснить, что мужчину зовут Юрий Михайлович Власенко (1953 года рождения). Он родился и вырос в Херсоне, был моряком торгового флота. Потом Власенко повторил историю о поступлении в МГУ. "Показал и взрывное устройство", - вспоминает Зайцев.

Полный текст интервью Владимира Нордвика с бывшим руководителем группы "А" Геннадием Зайцевым читайте в сентябрьском номере журнала "Родина".