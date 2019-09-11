Глава Белстата раскрыла подробности очередной переписи населения

В нее, например, включены вопросы об основных демографических и национально-этнических характеристиках, миграционной активности, образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях, хозяйственной деятельности.

Правда, Белстат рассчитывает переписать максимальное количество граждан с помощью внедренных инноваций. Они позволяют участвовать в общегражданской акции одним из трех способов: самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет, на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика.

Инна Медведева пояснила, что процедура по электронной почте станет удобным способом и для белорусов, которые временно находятся за границей. Если человек проживает менее года за пределами страны, добавила она, участвовать в акции он обязан, но это могут сделать за него и совершеннолетние родственники.

Перепись, которая в стране проводится каждые десять лет, по ее словам, дает корректную информацию о численности населения, фактической безработице, количестве домохозяйств, семьях. Самое главное, эксперты получают прогноз социально-экономического развития страны. А это, в свою очередь, позволяет корректно выстроить работу всего государства. "Следующие 10 лет будем строить расчеты и прогнозные параметры, базируясь на данных переписи", - обозначила важность проведения этой акции Медведева. При этом она пояснила, что в РБ нет необходимости вводить штрафы в отношении тех, кто категорически отказывается переписываться. Тем более что пробная перепись показала открытость населения.

В совокупности новые подходы к проведению переписи 2019 года, выразила уверенность руководитель Белстата, помогут сократить в три раза количество персонала, почти во столько же раз уменьшить и время заполнения переписного листа. И, конечно, повысить качество процедур.

Первую информацию о численности населения РБ Белстат предоставит в феврале будущего года. А более развернутую по социально-демографическим характеристикам, в том числе, фактической безработице, - в июле 2020 года. Информацию по самой сложной части опросника - деятельности населения в сфере сельского хозяйства - будет доступна еще через год.