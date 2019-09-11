Госдума обсудит инициативу об амнистии для несовершеннолетних и женщин

Нижняя палата парламента рассмотрит предложение амнистировать детей и некоторые категории женщин. Поручение на эту тему дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова направила в ГД обращение с инициативой об амнистии осужденным по нетяжким статьям для несовершеннолетних и женщин с семейными обязанностями. Освобождение или смягчение наказания может коснуться беременных женщин, одиноких и многодетных матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет.

Как сообщила пресс-служба ГД, Вячеслав Володин поручил профильным комитетам рассмотреть возможность проведения амнистии для несовершеннолетних и отдельных категорий женщин.

По данным ФСИН, амнистия может коснуться более 3 тысяч человек.

В сопроводительных документах указано, что амнистия, в частности, позволит воссоединить связь ребенка с родителями, возвратить в семьи единственных и многодетных кормильцев. Еще одна цель - снизить негативное влияние, которые несовершеннолетние преступники получают в учреждениях службы исполнения наказаний, а также благотворно повлиять на их успешное исправление.